Open Nederlands Kampioenschap Slowbiking 2017

redactie van Parkstadactueel |

Wie kan er het allerlangzaamst fietsen? Om dat uit te maken organiseert Cycle Fun Productions de derde keer het Open Nederlands Kampioenschap Slowbiking. Op zaterdag 10 juni, van 12-17 uur aan de Geleenstraat (plein), vindt de vierde voorronde plaats in Heerlen tijdens Limburg Mooiste.

Het lijkt makkelijk, heel lang doen over een parcours van elf meter. Maar zonder de lijnen te raken en je voeten aan de grond te zetten, is veel concentratie nodig, balans en fietstechniek. Een enigszins geoefende slowbiker doet een minuut over die elf meter, maar het wereldrecord staat op maar liefst meer dan twee uur. Saai is zo’n contest helemaal niet, het is juist een spektakel. Een enthousiaste speaker zweept de deelnemers op en er zijn muzikanten die de race al improviserend muzikaal begeleiden.

Het NK Slowbiking is niet alleen voor de geoefende langzaamfietsers, iedereen mag meedoen aan de voorronden. Aanmelding is ter plekke mogelijk. Meedoen is meteen een goede oefening in geduld hebben. Want in een tijd waarin alles sneller moet, is het bij slowbiking juist de kunst om géén haast te hebben. Dat geldt ook voor de toeschouwers. Kijken naar mensen die iets heel langzaam doen, is een vorm van onthaasten.

De komende maanden strijden fietsers behalve in Heerlen ook in Arnhem, Amsterdam, Alblasserdam, Lelystad, Rotterdam, Emmen, Oss en Utrecht in voorrondes tegen elkaar tot de finale op 17 september, tijdens Tilburg Fietst Festival.

De eerste NK Slowbiking werd gewonnen door Niels de Wit in 31 minuten en 20 seconden. Tevens wereldrecordhouder Slowbiking met 2 uur en 32 minuten en 28 seconden. De wit – werkzaam in de fietsbranche en daarnaast professioneel Trialbiker – hoopt in september weer de finale te winnen. “Ik verwacht een nog grotere opkomst bij de voorrondes omdat meer mensen bekend zijn geworden met het fenomeen Slowbiking. Een sterker spelersveld bij de finale omdat er dit jaar geschiktere fietsen worden gebruikt waarop je een betere houding kan aannemen om langzaam te kunnen fietsen.”

Wat is het geheim van goed slowbiken? “De rust nemen, jezelf afsluiten van alles en iedereen om je heen,” zegt de Wit. En kijken waar je zo langzaam mogelijk naartoe wilt fietsen: de finish! ”

Slowbiking is ontwikkeld door de Nederlandse kunstenaar Kaspar König. Hij kwam in 2006 op het idee toen hij aan een kunstacademie in Peking werd gevraagd mee te doen aan een wedstrijdje langzaam fietsen. Hij eindigde als tweede en won een pak melk. König ontwikkelde het huidige, laagdrempelige concept met improviserende muzikanten en een scheidsrechter die commentaar levert.

König droeg Slowbiking enkele jaren terug over aan de huidige organisator van wedstrijden, Paulien Willems van Cycle Fun Productions. Na losse contests in binnen- en buitenland is 2015 het jaar van het eerste Nederlandse kampioenschap Slowbiking.

’’Iedereen mag meedoen, jong en oud’’, zegt Paulien Willems. ’’We gaan talenten scouten uit verschillende fietsculturen en -disciplines. Per voorronde gaan de drie beste -dus langzaamste- slowbikers door naar de finale op 17 september. We hopen dit jaar meer dames te zien.’’ De winnaar krijgt een fiets, een Cheetah Bike.

Meer informatie en agenda: voorrondes:http://www.cyclefunproductions.org/open-nederlands-kampioenschap-slowbiking-2017/

