Seizoen duurt 45 minuten te lang voor RKHBS

John Bothmer |

Dubieuze beslissing drukt stempel op einduitslag.

Na de moeizame en enigzins gelukkige 3-2 overwinning van afgelopen vrijdag in de eerste finale wedstrijd van de nacompetitie voor promotie naar de 3de klasse tegen Weltania, stond op Pinkstermaandag het alles beslissende tweede duel op de rol in Welten. Bij een overwinning of gelijkspel was RKHBS zeker van promotie, bij een verlies met meer dan 1 doelpunt verschil zou dit gelden voor Weltania.

De thuisploeg zette direct druk, en kreeg al vroeg in de wedstrijd een kans via Simon Eurlings.

De centrale verdediger zette een rush in van achteruit en kreeg na een een-twee een vrije schietkans binnen de 16 meter. Hij raakte de bal echter volkomen verkeerd waardoor deze meters naast het doel van Toine Diederen belandde. Na ongeveer 10 minuten kwam RKHBS enigzins onder de druk uit, maar tot echte kansen kwam men nog niet. Na een kwartier sloeg het noodlot toe bij centrale verdediger Tomyen van Lierop, die met een zware hamstringblessure het veld moest verlaten. Hierdoor moest Tom Romeijn, die in eerste instantie niet mee deed vanwege liesklachten, alsnog zijn opwachting maken in het centrum van de verdediging.

Linksbuiten van Middegaal dacht in de 20ste minuut de openingsgoal te scoren, maar nadat hij langs 2 verdedigers was gegaan, schoot hij vrij voor Toine Diederen voorlangs. In de 30ste minuut de eerste echte kans voor RKHBS. Cyriel Palmen gaf een prachtige cross bal van rechtsachter naar linksvoor Bram Bemelmans.

Deze ging binnendoor en schoot zwaar gehinderd maar net naast. De laatste kans voor rust was weer voor de thuisploeg. Spits Bram Waltmans werd aangespeeld, hij legde af op Job Grooten en deze verscheen in kansrijke positie voor de goal maar schoot met links hoog over.

Na rust, in de laatste 45 minuten van dit lange seizoen, kwam Weltania al heel snel op voorsprong. Van Driel zette door op de rechterflank, Tom Romeijn kon de voorzet niet voorkomen, en Bram Waltmans kwam in balbezit op de 5 meter. Hij draaide kort en produceerde in de kluts een langzaam rollertje richting 2de paal. Doelman Toine Diederen hield het leer tegen voor de doellijn, maar hier dacht de grensrechter blijkbaar anders over. De jonge man, die niet op de achterlijn stond en een hele kluwen spelers voor zich had bij het gebeuren, vlagde voor doelpunt alhoewel de bal de doellijn niet was gepasseerd. Dit werd ook nog eens bevestigd door een fotograaf die het geheel digitaal had vastgelegd.

De scheidsrechter floot vanzelfsprekend voor doelpunt met de nodige commotie tot gevolg. Dit mocht allemaal niet baten, waardoor RKHBS zwaar benadeeld werd en op zoek moest naar een doelpunt om een verlenging te voorkomen. Bram Bemelmans kwam goed door over links maar zijn harde schot werd tot corner verwerkt door doelman Lars Meens. De sterk spelende back Thymo Griesenbrock moest geblesseerd uitvallen en werd vervangen door Yosha Meessen. Schoten van Danny Stoeber (gepareerd door Meens), Steffan Wesche (net langs kruising) en Yarin Meessen (klasse redding Meens) troffen geen doel waarna RKHBS achterin steeds meer risico’s ging nemen.

Hiervan profiteerde de thuisploeg een kwartier voor tijd. De linkshalf mocht vrij opstomen richting achterlijn omdat niemand bij RKHBS uitstapte. Het terugleggen op en het binnen tikken van de vrijstaande van Driel was daarna kinderspel: 2-0. RKHBS probeerde het daarna nog wel, maar bezat niet de kracht en het vernuft de thuisploeg nog in de problemen te brengen. Weltania was zelf nog het dichtste bij een goal na een vrije kans vanaf rechts en een kopbal op de lat. Het bleef uiteindelijk 2-0 voor de thuisploeg die daardoor promoveren naar de 3de klasse. Jammer dat de beslissing uiteindelijk op de manier valt zoals boven omschreven, maar over deze twee wedstrijden was Weltania de sterkere ploeg en daardoor ook de verdiende winnaar. Proficiat Weltania en veel succes komend seizoen.