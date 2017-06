Starter op de koopwoningmarkt? Check onze starterslening!

Onlangs heeft de gemeente besloten de starterslening opnieuw in te voeren en deel te nemen aan het provinciaal impulsplan: “Starters: een eigen thuis!”. Marlies Dreissen, verantwoordelijk wethouder Wonen, is blij dat Landgraaf deze startersregeling wederom omarmt: ‘Met de mogelijkheid van een starterslening verbeteren we de positie van starters op de koopwoningmarkt. Op deze manier stellen wij een groot aantal huishoudens in staat toch een eigen koopwoning binnen Landgraaf te kopen. Er is een bedrag beschikbaar van in totaal € 500.000,-.’