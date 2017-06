“Een unieke Film cocktail van sensuele drift en moordzucht” Lady Macbeth

Lady Macbeth

Frankrijk, Zwitserland, 2016 / 89 minuten

Regie: William Oldroyd

Met: Cosmo Jarvis, Florence Pugh, Naomi Ackie, Paul Hilton, Christopher Fairbank

Vrijdag 9 juni / 20.00 uur TICKETS

Zaterdag 10 juni / 20.00 uur TICKETS

Zondag 11 juni / 14.00 uur TICKETS

Maandag 12 juni / 20.00 uur TICKETS

★★★★ De Volkskrant – “Regisseur Oldroyd blijft ver weg van de keurige kostuumconventies”

★★★★ Filmtotaal – “Een unieke cocktail van sensuele drift en moordzucht”

★★★★★ NRC – “…in drie minuten vertelt deze film woordeloos meer over eenzaamheid en vernedering dan honderd romanpagina’s kunnen beschrijven”

Oldroyd verfilmde de novelle Lady Macbeth van Mtsensk van Nikolaj Leskov. Net als bij Shakespeare gaat het hier om een vrouw die door en door vervuld is van wreedheid en de behoefte om wraak te nemen. Ze moordt, want ze wordt mentaal doodgedrukt. Ze werd uitgehuwelijkt aan een man die haar vernedert en geestelijk misbruikt. Ze gaat haast dood van verveling als ze in haar korset de hele dag alleen maar mooi hoeft te zijn. Alleen als haar man op reis gaat komt ze los, gaat ze naar buiten en begint ze te leven. Zat ze eerst te dommelen van verveling, dan is ze klaarwakker.

Aan het eind heeft ze iedereen weggewerkt. Ze is helemaal alleen, want ze wilde overwinnen tegen elke prijs. Ze verandert van een onschuldig slachtoffer in een gewetenloze dader, maar voor de kijker blijft ze toch sympathiek. (M.v.H.)

https://youtu.be/N62SpLrE4pw

Filmhuis De Spiegel

Schunck 5.0 Bongerd 18

045 577 22 79

reserveringen

info@filmhuisdespiegel.nl

www.filmhuisdespiegel.nl