Dialoog over de toekomst van Landgraaf 

Wethouder Christian Wilbach sprak de inwoners toe en vatte nog eens kort samen waarom het college van Landgraaf voor een zelfstandige toekomst gaat en zich verzet tegen het voorstel voor een gedwongen fusie. Hij verwees daarbij naar de zienswijze die het gemeentebestuur gaat indienen. Die zienswijze, te vinden op de website van de gemeente, gaat uit van de eigen kracht van Landgraaf en van samenwerking met de andere gemeenten in de regio. De wethouder verwees ook naar de onrechtmatige manier waarop de Provincie Limburg op een gedwongen fusie van Landgraaf en Heerlen aanstuurt. Ten slotte noemde wethouder Christian Wilbach het belangrijk dat op een bijeenkomst als deze voor- en tegenstanders op een respectvolle manier met elkaar in dialoog konden gaan.

Namens het Burgercomité Zelfstandig Landgraaf voerde Wiel Heinrichs het woord en gaf hij aan dat de strijd tegen herindeling een gevecht van lange adem kan worden. Mochten Provinciale Staten volgende maand geen stokje voor herindeling steken, dan kan die strijd nog tot in parlementair Den Haag en zelfs tot in Europees Brussel worden gevoerd, stelde het Burgercomité in het vooruitzicht. Ook leden van de Stichting Voor Fusie gingen de dialoog met de bezoekers aan om te laten horen waarom een samengaan met Heerlen naar hun idee wél perspectief voor de toekomst biedt.

Tegelijkertijd vond in partycentrum Het Streeperkruis de hoorzitting van Provinciale Staten plaats. Provinciale Staten buigen zich op 6 juli over het voorstel tot gedwongen herindeling van Landgraaf en Heerlen.

Foto Afdeling communicatie Gemeente Landgraaf