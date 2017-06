Gert-Jan Krabbendam nieuwe wethouder Maastricht

Redactie Parkstadactueel |

Gert-Jan Krabbendam is dinsdagavond geïnstalleerd als nieuwe wethouder voor GroenLinks in Maastricht. Hij volgt Gerdo van Grootheest op, die op 9 juni geïnstalleerd wordt als burgemeester in Culemborg.

Krabbendam (geboren in 1982, getogen in Didam) kan ondanks zijn jonge leeftijd bogen op ruime politieke ervaring. Zo was hij onder meer bestuurslid en campagneleider voor GroenLinks Maastricht-Heuvelland en bekleedde hij een zetel in Provinciale Staten. In de Maastrichtse gemeenteraad was hij sinds 2014 fractievoorzitter.

De nieuwe wethouder woont sinds 2009 in Itteren en woonde daarvoor in Limmel. Hij studeerde sinds 2000 rechten aan de Universiteit Maastricht en werkte meest recent als senior juridisch medewerker bij de Rechtbank Limburg. Krabbendam is gehuwd. Hij en zijn echtgenote hebben één zoon en een tweede kind is op komst.

Krabbendam, die woensdagochtend officieel van start gaat in het stadhuis, noemt het ‘een eer’ om plaats te nemen aan de Maastrichtse bestuurstafel. “Met veel enthousiasme ga ik aan de slag met de portefeuille Ruimtelijke ontwikkeling, Wonen, Natuur en Milieu. Mijn illustere voorgangers hebben de lat hoog gelegd. Het is aan mij om hun verdiensten voor onze stad een mooi vervolg te geven.”

Krabbendam is na Van Grootheest en Wim Hazeu de derde GroenLinks-wethouder in de stad.

Tekst en foto: gemeente Maastricht