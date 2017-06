Gezocht: vrijwilligers voor OLS in Merkelbeek

Het OLS vindt dit jaar plaats in de toekomstige gemeente Beekdaelen. Het Oud-Limburgs Schuttersfeest is een jaarlijks terugkerend festijn, waarbij bijna alle schutterijen uit Belgisch- en Nederlands-Limburg samenkomen. De belangrijkste wedstrijd is de schietwedstrijd, waarbij de schutters houten bolletjes moeten afschieten uit de schietboom.

Eén bepaling in het OLS-regelement maakte het feest extra bijzonder: de schutterij die de schietwedstrijd wint ontvangt de trofee ‘den Um’ en mag het OLS in het daaropvolgende jaar organiseren. Dit jaar organiseert Schutterij St. Johannes – St. Clemens uit Merkelbeek het OLS op 2 juli.

Voor een dergelijk evenement zijn veel vrijwilligers nodig. Zo worden er nog mensen gezocht die het verkeer willen leiden tijdens het OLS op 2 juli en het Kinder- OLS op 27 juni. Deelname is mogelijk via het inschrijvingsformulier voor vrijwilligers dat te vinden is op de website www.ols2017.eu.

Bron en foto: gemeente Beekdaelen