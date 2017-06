Hotel Park Urbana op De Vijf Pleintjes

Redactie Parkstadactueel |

Na het geweldige succes van het tijdelijke Park Urbana op het Van Grunsvenplein tijdens Cultura Nova 2016, hebben gemeente en IBA besloten dit jaar opnieuw een tijdelijk park in het centrum van de stad in te richten: Hotel Park Urbana. De Vijf Pleintjes vormen dit jaar het decor voor een gelegenheidshotel dat volledig is samengesteld uit groene elementen. Compleet met receptie, lounge, wellness-centrum, nachtclub en slaapkamers.