Kom op zondag 11 juni naar Heksenberg-centrum en geniet van een spannende jeugdwielerronde

Callie Steijaert |

Komende zondag 11 juni staat Heksenberg-centrum e.o. van 10.00 tot 16.00 uur geheel in het teken van een dan te houden spannende jeugdwielerronde, onder auspiciën van Stichting Pijl van Heerlerheide. Het is overigens voor de 1e keer dat een dergelijk jeugdig wielerevenement verreden wordt in Heksenberg. Gezien de voorbeeldige voorbereidingen gaat het, zo vernemen we, een gezellig (jeugdig) sportief gebeuren worden. Dit met een knipoog door de jeugdigen richting ouderen om te bewijzen dat ook de jeugd best hard op een fietsje kan trappen. Uit hun oogpunt gezien terecht. Wellicht dat grote Limburgse renner Tom Dumoulin, die onlangs de ronde van Italië won voor hen een grote inspirator is.

Deze jeugdronde is bedoeld voor de categorie 1 t/m 7. Maar een met passie organiserende Stichting wil behalve genoemde categorieën ook nog een apart wielerevenement toevoegen in Heksenberg. Zij hebben dan ook bedacht om een loopfietswedstrijd voor kinderen tot 6 jaar vanuit de wijk Heksenberg te houden. Maar ook kinderen uit de omliggende wijken mogen mee doen. Genoemde loopfietswedstrijd is bedoeld voor en tussen de categorie 4-5. Overigens is Stichting Pijl van Heerlerheide bijzonder dankbaar voor de financiële bijdrage van Stichting Wijkraad Heksenberg/Pronsebroek t.b.v. deze jeugdronde. Uiteraard hoopt de organisatie op mooi weer en natuurlijk op een grote opkomst. Ja, ook bij deze jeugdronde in Heksenberg mag deze niet ontbreken.

De organisatie, lees Max Pool, heeft hiervoor weten te “strikken” Femke Bakker (15 jaar). Bovendien is jeugdige Femke zeker niet onbekend. Zij is immers ook jeugdprinses geweest bij C.V. de Jonge Böck Nieuw/Einde en woont op de Hofstraat. Verleden jaar fungeerde zij ook al als rondemiss bij de grote Pijl van Heerlerheide. Femke heeft overigens wel enige ervaring in de wielerbranche. Zij is vaker op haar BMX-fiets op weg en op de TV kijkt ze wel eens naar wielrennen, zeker nu ook Tom Dumoulin zo in de belangstelling staat wegens zijn winst in de Giro. Voor de jeugdige fietsers op de Heksenberg reden om nog harder op de pedalen te trappen. Ook zij willen wel een kusje van de wielerschone jongedame. Prachtig toch.

Het parcours is11 juni vanaf 08.00 tot 18.00 uur volledig afgezet en dus verkeersvrij gehouden (behalve bij calamiteiten). In de Mrg. Hanssenstraat (voor winkelcentrum) is de start en finish. Vervolgens Hei Grindelweg-Dr.Ariensstraat-Petrus Canisiusstraat-Titus Brandsmastraat-Petrus Donderstraat-Roebroekweg-Elandstraat-Hertstraat-Sint Hubertusplein-Reestraat-finish Winkelcentrum.

Bestuur Stichting Pijl van Heerlerheide:

Wim van Duijvenbode voorzitter, Max Pool secretaris, Bert Jagt penningmeester en de bestuursleden Pascal Cloodt, Dennis Litjens en Marco Bischops.

Jury jeugdwielerronde:

Armand van Mulken voorzitter, wedstrijdcomm. 1 Bjorn van den Berg, aankomstrechter Richard Vermeeren, Comm/computerverwerking Peter Oonincx, microfonist Jan Schut en videofinish Wiel Senden.

© Foto rondemiss Femke Bakker/Callie Steijaert