Op zoek naar uw eerste koopwoning? Dan is de starterslening mogelijk iets voor u!

Wat is de starterslening?

De starterslening is een aanvullende hypothecaire lening die gedurende de eerste drie jaar rente- en aflossingsvrij is. Na deze periode betaalt u rente en aflossing en wordt de lening binnen 30 jaar afgelost. Tussentijdse aflossingen zijn boetevrij mogelijk. Mocht uw inkomen na 3 jaar onvoldoende zijn om de volledige maandlasten te dragen, dan kunt u een her-toets aanvragen. Hieraan zijn wel kosten verbonden.

Hoogte van de lening

De hoogte van de lening is afhankelijk van uw inkomen en van de koopprijs van de woning en bedraagt maximaal

€ 37.000. De starterslening kan verkregen worden voor een nieuwbouwwoning of een bestaande woning.

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor een starterslening dient u in ieder geval aan de volgende voorwaarden te voldoen:

– De koopprijs van de woning mag niet meer bedragen dan € 173.000,- zonder de bijkomende kosten. Dit zijn de kosten koper, waaronder overdrachtsbelasting, notariskosten, afsluitkosten hypothecaire lening en makelaarskosten.

– Het gezamenlijk inkomen van het huishouden mag niet meer bedragen dan € 40.000,-

(bruto jaarinkomen, inclusief vakantietoeslag). Dit bedrag kan jaarlijks geïndexeerd worden.

– De aanvrager(s) mag/mogen niet eerder een koopwoning of een appartement in eigendom hebben verworven.

– De starterslening dient te worden verstrekt met Nationale Hypotheek Garantie (NHG) en dient gelijktijdig met de hypotheek (ook met NHG) bij de notaris te passeren.

De startersleningen worden alleen verstrekt voor zover het beschikbare budget toereikend is.

Meer informatie

Hebt u vragen of wilt u in aanmerking komen voor de starterslening? Dan kunt u contact opnemen met de gemeente via het algemene telefoonnummer 14 045.

Meer informatie kunt u ook vinden op de website van de gemeente Kerkrade of op de website van het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederland

Tekst en foto: gemeente Kerkrade