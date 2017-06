Q-Park sluit Maastrichts Energie Akkoord

Q-Park heeft haar duurzaamheidsambities verankerd in intern beleid en vanuit die ambities past het om aan te sluiten bij MEA-Industrie en om energiebesparingsmaatregelen vast te leggen in een akkoord. In de parkeerfaciliteiten van Q-Park zijn ventilatie- en verlichtingsinstallaties en de grootste ambities liggen dan ook in energiezuiniger ventileren en het “smart schakelen”. Andere aspecten in de ambities en het Akkoord zijn het voorzien in een groeiend aantal faciliteiten voor de fiets, voor elektrisch rijden (laadinfrastructuur), voor autodelen en het feit dat Q-Park zich actief inzet voor het reduceren van verloren kilometers bij het zoeken naar parkeerplaatsen.