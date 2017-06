Witte Voetjes-actie van start in de gemeente Meerssen

Voet tussen de deur

Uitpuilende brievenbussen, gordijnen die continu gesloten zijn, nooit een lampje aan. Het zijn duidelijke signalen dat bewoners langere tijd afwezig zijn. Maar ook openstaande ramen en schuurtjes of tuinhuisjes die niet goed zijn afgesloten, zijn erg aantrekkelijk voor dieven.

“De zomerperiode is een tijd waarin veel mensen op vakantie zijn of een dagje uit gaan. Maar ook de tijd waarin veel inbrekers toeslaan”, aldus de burgemeester. “Daarom is vandaag de Witte Voetjes-actie.van start gegaan.”

Inspecteur Marc van Elstlande, burgemeester Mirjam Clermonts-Aretz, wethouder Guido Houben, Boa Rob van der kruk, wijkagent Huub van der Wouw en wethouder Berry van Rijwijk bij de aftrap van de Witte Voetjes-actie

“Overal waar we inbraakgevoelige plekken zien, laten we een papieren voetje en een begeleidende informatiebrief achter in de brievenbus” vertelt buitengewoon opsporingsambtenaar Rob van der Kruk. Wijkagent Huub van der Wouw: “Het voetje had ook een schoenafdruk van een insluiper kunnen zijn. Zo worden bewoners er op een ludieke wijze aan herinnederd om beter op te letten en voldoende voorzorgsmaatregelen te treffen.

Gezamenlijke aanpak

De Witte Voetjes zijn een gezamenlijke actie van de gemeenten Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittem, Meerssen, Vaals en Valkenburg aan de Geul. Wellicht komen de wijkagenten en buitengewoon opsporingsambtenaren in het kader van deze inbraakpreventieactie wellicht ook in uw buurt een kijkje nemen. De momenten waarop de politie en de BOA’s op pad gaan zijn verschillend. Ze zijn duidelijk herkenbaar in uniform en kunnen zich legitimeren.

Informatie

www.politiekeurmerk.nl/bewoners

Bewonersbrief (PDF)

Bron en foto’s: gemeente Meersen