Inbrekers gaan niet met vakantie

Steun de campagne

De gemeenten Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittem, Meerssen, Vaals en Valkenburg aan de Geul zijn in samenwerking met de politie een actie gestart tegen (woning)inbraken in uw buurt. Agenten en Buitengewoon Opsporingsambtenaren (Boa’s) surveilleren door uw buurt en laten een ‘voetafdruk’ achter op inbraakgevoelige plekken. Uiteraard niet opvallend in het zicht van buitenstaanders. Burgemeester Ramaekers-Rutjens van Gulpen-Wittem ging persoonlijk met de Boa’s op stap. Het doel is om u als bewoner bewust te maken van inbraakgevoelige situaties in en rondom uw woning, waarbij tevens de nadruk ligt op garages/schuurtjes en tuinhuisjes.

Wilt u de kans op een inbraak in uw woning of wijk voorkomen, volg dan deze tips op:

Op vakantie? Licht de buren in

Uw vertrouwde buren kunnen u helpen om een oogje in het zeil te houden en om de woning een bewoonde indruk te geven. Dit kan door de post weg te halen, de plantjes water te geven, de auto af en toe eens op de oprit te zetten, de gordijnen af en toe te sluiten en weer te openen.

Ramen en deuren staan vaker open met het mooie weer. Een insluiper kan dan eenvoudig, zonder in te hoeven breken, uw woning binnenkomen en binnen enkele minuten met uw spullen er vandoor gaan. Leg geen kostbare spullen in het zicht en sluit de deuren en ramen waar u geen zicht op heeft. Ook al gaat u maar heel even naar de buren, boodschappen doen of naar boven om bijvoorbeeld de was op te hangen. Dit geldt ook voor garage/schuurtjes en tuinhuisjes.

Vertel uw buren dat ze bij een verdachte situatie (bijvoorbeeld glasgerinkel/gestommel in uw huis terwijl u er niet bent of ze zien onbekende personen bij uw huis) direct de politie via telefoonnummer 112, het nummer voor spoed, moeten bellen. Snel alarm slaan betekent een grotere kans om de inbrekers te pakken.Wacht niet tot het te laat is. Want een goed beveiligde en afgesloten woning én het oplettend gedrag van uzelf en uw buren, zorgen voor maximaal 90 procent minder kans op een inbraak. Het erkende Politiekeurmerk Veilig Wonen (PKVW)-bedrijven die door het hele land zijn gevestigd, helpen u hier graag bij.

Burgemeester Ramaekers-Rutjens van Gulpen-Wittem ging persoonlijk met de Boa’s op stap. Foto: Communicatie gemeente Gulpen-Wittem

Meer informatie

Voor informatie over veiligheidsmaatregelen zie www.politiekeurmerk.nl/bewoners.

Bron en foto’s: gemeente Gulpen-Wittem en gemeente Meersen