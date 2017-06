Kerkrade en jongeren samen tegen armoede in Speaking Minds

De gemeente Kerkrade en 19 jongeren van het Arcus College slaan de handen ineen in de strijd tegen armoede. In het project Speaking Minds laten jongeren die in hun omgeving te maken kunnen krijgen met armoede, aan de gemeente weten waar ze in het dagelijks leven tegenaan lopen. Kerkrade gaat vervolgens aan de slag om eventuele knelpunten weg te nemen.

Het project Speaking Minds draaide eerder succesvol in Utrecht en Rotterdam. Het is erop gericht om jongeren uit de doelgroep zelf een stem te geven in het armoedebeleid, door ze direct in contact te brengen met de betrokken medewerkers van de gemeente.

In tien bijeenkomsten onderzoeken de jongeren het thema armoede. Ze praten met vertegenwoordigers van hun gemeente, maar trekken er bijvoorbeeld ook met een camera op uit om hun adviezen in beeld te brengen of gaan langs bij een voedselbank. Op donderdag 8 juni staat een bezoek gepland aan jongerencentrum P3 in Kerkrade, om van de medewerkers en jongeren daar te horen wat hun ervaringen met armoede zijn.

Het project is opgezet door Save the Children, Defence for Children en Stimulansz; zij begeleiden de gemeente en de jongeren in het contact. “In Nederland krijgen ruim 400 duizend kinderen en jongeren te maken met armoede. In de praktijk blijkt dat gemeenten en jongeren elkaar vaak moeilijk weten te vinden en dat beleid niet altijd aansluit bij wat de jongeren nodig hebben”, zegt projectleider Marinke Ros van Save the Children. “Terwijl ze vaak juist een heel sterke mening hebben over wat er anders zou kunnen.”

Aan het eind van het project komen de jongeren met een advies; de gemeente rapporteert na enkele maanden wat er met het advies is gedaan. Wethouder Huub Wiermans (Sociale Zaken) van de gemeente Kerkrade is enthousiast over het project: “Kinderen in een situatie van armoede kunnen in Kerkrade een beroep doen op de Stichting Leergeld Parkstad, het Jeugdsportfonds en het Jeugdcultuurfonds, zodat ze toch op bijvoorbeeld voetballen kunnen, een computer krijgen om huiswerk op te maken of zelfs een fiets om mee naar school te gaan. Helaas weten veel kinderen en jongeren dat niet en weten wij hen niet te bereiken”, zegt wethouder Wiermans. “Ik hoop dat de leerlingen van het Arcus College ons wegwijs kunnen maken in het contact met hun leeftijdsgenoten.”









Foto®Parkstadactueel/Lucho Carreno