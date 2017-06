Komende weekend is het weer zover, 9, 10 en 11 juni zal hét hardloopevenement van Maastricht en omstreken plaatsvinden.

Redactie Parkstadactueel |

De organisatie maakte begin dit jaar al bekend dat ze, mede dankzij de samenwerking met de nieuwe hoofdsponsor Univé Verzekeringen, het programma rond deze hardloopklassieker flink uitgebreid heeft waardoor het hele weekend (hard)loopactiviteiten in en om Maastricht zullen plaatsvinden. In dit bericht treft u de laatste nieuwsfeiten aan.

Programma

Het Univé Maastrichts Mooiste weekend wordt afgetrapt met de City Centre Trail op vrijdagavond. Deelnemers kunnen ontspannen hardlopen door onder andere het Bonnefantenmuseum, Cellebroederskapel, de Bisschopsmolen, het Dinghuis en Lumière. Op zaterdag krijgen wandelaars de kans om te genieten van de mooiste plekken in het centrum en de meest onbekende paadjes in het prachtige buitengebied van Maastricht over speciaal uitgezette routes met afstanden van 7,5 tot 30 km. Op zondag zal het reguliere hardlooponderdeel plaatsvinden. Er kan gekozen worden uit de afstanden 5km, 10km en 10 Engelse Mijl. De organisatie verwacht wederom bijna 7.000 deelnemers, waaronder een 600 deelnemers aan de kinderloop.

Afscheid Patrick Stitzinger

Zondag 11 juni zal Patrick Stitzinger afscheid nemen van de wedstrijdsport. Om 14.00uur, net voor de start van de 5 km, wordt hij gehuldigd op het erepodium op de Markt in Maastricht. Na ruim tien jaar topatletiek beëindigt Patrick Stitzinger zijn carrière als toploper. Tijdens nationale baankampioenschappen op de 5000 en 10.000 meter behaalde Patrick vier medailles. In 2008 werd hij in Gouda Nederlands kampioen op de 10.000 meter. Hij zal in de toekomst nog blijven hardlopen, maar op een lager niveau. Ook zal hij het lopen combineren met het minder belastende wielrennen. We zullen Patrick beslist nog zien op regionale hardloopwedstrijden en duatlons.

Voorbereid op warme Univé Maastrichts Mooiste

De weersvoorspellingen voor het Univé Maastrichts Mooiste weekend zijn mooi, maar tegelijkertijd ook warm en zonnig. De organisatie houdt nauw contact met o.a. GHOR en de Stichting Medische Ondersteuning Sportevenementen en stelt op dit moment alles in het werk om de deelnemers zo goed als mogelijk te informeren over de voorspelde warmte. “Zaterdag krijgen alle wandelaars van ons een flesje water, voor zondag hebben we het aantal waterposten verdubbeld”, aldus een woordvoerder van de organisatie. Sinds vorig jaar heeft de organisatie het programma al zo ingericht dat de langste loop, de 10 Engelse Mijl, om 10.00uur in de ochtend start wanneer de temperaturen nog niet het maximum bereiken. “We vragen iedere deelnemer verantwoord om te gaan met de omstandigheden. Als organisatie stellen we alles in staat om de faciliteiten voor de lopers zo goed als mogelijk te maken. Het moet één groot feest worden!”

Voor meer informatie of inschrijven verwijzen wij je graag naar www.univemaastrichtsmooiste.nl