Limburg wil meer arbeidsparticipatie

4Limburg

4Limburg wil de arbeidsparticipatie én de vitaliteit in Limburg verbeteren door bestaande sociaaleconomische projecten te toetsen en in de praktijk met partners verder te ontwikkelen in nieuwe experimenten en acties. Concreet worden 20.000 jongeren opgespoord die niet aan het werk zijn en geen opleiding of geen training volgen. Deze jongeren krijgen via bestaande projecten als Talent in Bedrijf een kans op een echte baan geboden. Als aanvulling op de bestaande aanpak tegen VSV (vroegtijdig schoolverlaten) wordt een (onderzoeks)model ingezet om jongeren met een verhoogd risico op schooluitval zo vroeg mogelijk in beeld te krijgen en via preventie te voorkomen. Ook wordt door een wetenschappelijk bewezen aanpak het langdurig ziekteverzuim in het Limburgse MKB en in de zorgsector met 25% teruggebracht. Onderzoekers bestuderen hoe meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk kunnen door in 200 Limburgse bedrijven banen op het juiste niveau te creëren. Tot slot is het doel in Limburg te experimenteren om het begrip arbeid te verbreden en proefondervindelijk vast te stellen wat de maatschappelijke impact is als mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt niet hoeven te solliciteren maar vrijwilliger of mantelzorger zijn.

Vereende kracht

De Provincie Limburg heeft de economische agenda gekoppeld aan een sociale agenda. Geen baan hebben en niet participeren in de samenleving heeft een negatief effect op de gezondheid. De Provincie Limburg streeft naar een trendbreuk in 2025 om de achterstand in arbeidsparticipatie en gezondheid terug te dringen. 4Limburg bundelt hiervoor de kracht van de bestaande expertcentra als academische werkplaats, ROA, ExpertiseCentrum Inclusieve Arbeidsorganisaties, Caphri en Item op de terreinen van gezondheid en arbeidsparticipatie. Vier kernthema’s richten zich op jongeren, werkenden, onbenut arbeidspotentieel én mensen voor wie deelname aan het arbeidsproces een brug te ver is. Bijzonder is dat de vijf hoogleraren, afkomstig van de faculteiten Rechten, Geneeskunde, Economie en Psychologie, samen een multidisciplinaire programmaraad vormen. Dit past in de ambitie van de Universiteit Maastricht om haar onderwijs en onderzoek meer interdisciplinair vorm te geven én het komt tegemoet aan de noodzaak van een integrale aanpak om de knelpunten op te kunnen lossen.

Dit is een gezamenlijk persbericht van de Universiteit Maastricht en de Provincie Limburg, meer informatie over 4Limburg kunt u hier (pdf, 524 KB) lezen.

Foto: Provincie Limburg