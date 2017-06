Het eerdere onderzoek naar de telefonische bereikbaarheid uit 2014 strekte zich alleen uit over onze bereikbaarheid en daarvan was de score niet goed. Dat lag vooral aan de lange wacht- en doorverbindtijden, de bereikbaarheid van medewerkers en onvolledige welkomstteksten bij opnemen. Omdat ongeveer een kwart van de gesprekken in principe herhaalverkeer was, hebben we verbeteracties uitgevoerd ‘aan de voorkant’.

Het huidige onderzoek ging niet alleen over bereikbaarheid, maar ook over telefonische dienstverlening, dus ook op inhoud. Onze medewerkers werden gebeld door zogenaamde ‘mystery callers’ die aan de hand van vastgestelde scenario’s aan de gemeente een ‘klantvraag’ stellen. Bovendien hadden we ervoor gekozen om aan dit landelijk onderzoek nog specifieke Landgraafse scenario’s toe te voegen zodat de Landgraafse situatie nog beter in beeld gebracht kon worden. Het onderzoek was vooraf niet aangekondigd bij de medewerkers.

Trots op cijfers en uitkomsten

In 2016 belden ruim 43.000 mensen met de gemeente Landgraaf via het centrale nummer; in 2015 waren dit nog ongeveer 38.500. Dat veel mensen de gemeente via de telefoon weten te vinden, strookt helemaal met onze visie op de dienstverlening omdat we zoveel mogelijk mensen laagdrempelig willen helpen. De gemiddelde opnamesnelheid is gezakt naar 22 seconden (de norm is 30 seconden) en ongeveer 65% van de bellers belt de gemeente via het regionale nummer 14 045. Dat zijn cijfers om trots op te zijn.

Aanbevelingen

De komende tijd wordt geïnvesteerd in een goed kennissysteem en opleiding voor onze medewerkers om de beantwoording van de inkomende vragen te verbeteren. Ook wordt de aanbeveling overgenomen om aandacht te behouden voor de bereikbaarheid van de medewerkers, het doorverbinden en de discipline bij de terugbelafspraken.

‘Ook een glimlach kun je horen!’

Burgemeester Raymond Vlecken is tevreden met het eindrapport: ‘Ik ben vooral blij met het gedeelte waarin men spreekt van een zeer positieve en vriendelijke klantbenadering. Daar ben ik heel trots op. Het feit dat onze medewerkers die de telefoon aannemen, veel in het werk stellen om het antwoord te geven en erg behulpzaam zijn, wordt ook in het rapport benoemd. Ook een glimlach kun je horen. Daar staan we ook voor.’

Het onderzoeksrapport is inmiddels besproken en er is een plan van aanpak vastgesteld om deze goede score vast te houden en de aanbevelingen in acties om te zetten.

Bron en foto: gemeente Landgraaf