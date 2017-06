Simone (41): ‘Ze komen rennend het lokaal binnen!’

Verhalen leren ‘Iedereen houdt van verhalen, vooral kinderen. Verhalen kunnen verbinden en inspireren. Via De Schoolschrijver willen we met verhalen de kinderen ook laten leren. Via creatieve werkvormen en spellen wordt hun taalvaardigheid verbeterd, hun fantasie geprikkeld en hun zelfvertrouwen vergroot.’

Ze kunnen het niet vertellen ‘Als Schoolschrijver geef ik momenteel les aan vluchtelingkinderen en andere nieuwkomers op de Bataviaschool (een school voor niet-Nederlandstalige kinderen tussen de zes en twaalf jaar, red.). De leerlingen die ik lesgeef, hebben allemaal verhalen die ze willen vertellen. Maar door hun gebrekkige Nederlands lukt dat vaak niet. Dat zorgt soms voor de nodige frustratie en onzekerheid. In de les werk ik hier samen met de kinderen aan.’

Een glimlach en een traan ‘Ik zie dat de kinderen de lessen leuk vinden, ze komen rennend het lokaal binnen! Van sommigen glimmen de oogjes, van anderen krijg ik dikke knuffels. Ik herken mezelf in de documentaire over juf Kiet en haar klas. Het lesgeven aan vluchtelingkinderen is pittig, maar ik krijg er veel terug. Dikwijls zit ik met een glimlach en een traan naar de kinderen te luisteren.’