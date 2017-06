Wandelen met de Franciscaanse Beweging

Thomas Hontelez |

Op zondag 25 juni organiseert de Franciscaanse Beweging een bezinnende wandeltocht in en rondom Sittard. Vertrek is vanuit Museum De Domijnen aan de Kapittelstraat 6 in Sittard om 10.30 uur. Tijdens deze wandeling staat het jaarthema het Zonnelied van de Franciscaanse Beweging centraal. Aan de hand van een korte, inspirerende tekst wordt er een route van ongeveer 14 kilometer gelopen.

In 2017 staat het Zonnelied centraal bij de Franciscaanse Beweging, ook wel het Loflied op de Schepselen genoemd. Franciscus schreef het lied aan het eind van zijn leven toen hij ernstig ziek was. Niet geheel opvallend is dat hij niet alleen de mooie aspecten van de schepping bezingt, maar ook aan ziekte en dood een plaats geeft. Een mooi thema om je al wandelend op te bezinnen. Dat doet de Franciscaanse Beweging altijd in groepjes van 6 tot 8 deelnemers, onder leiding van iemand van de Franciscaanse Beweging.

De Franciscaanse Beweging organiseert al vele jaren wandelingen in het hele land. Wandelen met gelijkgestemden rond een bepaald thema geeft een gevoel van verbroedering en rust. Uit veel wandelingen zijn blijvende vriendschappen ontstaan.

Datum: Zondag 25 juni 2017.

Tijd: Ontvangst vanaf 10.30 uur. Wandelen van 11.00 uur tot 16.30 uur.

Locatie: Museum De Domijnen, Kapittelstraat 6, 6131 ER Sittard.

Meelopen: info@franciscaansebeweging.nl of 073-6131340

Kosten: € 5,- (€ 3,50 voor FB-leden).

De Franciscaanse Beweging brengt mensen samen die zich aangetrokken voelen tot het gedachtegoed van Franciscus en Clara van Assisi. Hun levenswijze inspireert om eenvoudig, betrokken, kwetsbaar en vredelievend door het leven te gaan. Zij hechtten niet aan status of materie en hadden onvoorwaardelijk lief. Hun compassie heeft velen in het hart geraakt, en doet dat tot op de dag van vandaag. Kernwaarden van de FB zijn: eenvoudig, betrokken, kwetsbaar en vredelievend.

Wandelen met Franciscus Sittard

Foto: Franciscaanse Beweging