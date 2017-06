Buitenring en VVV Zuid-Limburg lanceren nieuwe fietsroute

Ruim 180 belangstellenden uit de regio bezochten de bijeenkomst in het National Geographic Theater van het Museumplein Limburg in Kerkrade. Eric Geurts, gedeputeerde voor zowel de Buitenring als voor Toerisme: “Mooi te zien hoeveel belangstellenden uit de regio en ook daarbuiten deze avond hebben bijgewoond. Toerisme en natuur zijn voor ons van grote waarde. Niet alleen op ecologisch vlak, maar ook op maatschappelijk gebied. Samenwerking met partijen als de VVV Zuid-Limburg en de Mountainbikeclub Discovery is daarbij van groot belang.”

“De Buitenring Parkstad Limburg fietsroute rijgt alle fraaie en bijzondere plekjes aan elkaar die je héél even of net niet ziet, als je straks over de Buitenring zoeft met de auto”, zegt Geurts. “Het gaat niet om een fietspad langs de Buitenring, maar om een fraaie belevingsroute die “parallel” loopt aan de Buitenring. Limburg is een fietsprovincie bij uitstek en deze route laat fietsers op een ontspannen manier kennis maken met de bekende en onbekende schoonheden, maar ook met de nieuwe natuur, ontstaan juist vanwege de aanleg van de weg.”

Bezoekers van het college Buitenring werden door Anya Niewierra (VVV Zuid-Limburg), Pierre Hawinkels (projectteam Buitenring) en Joost van der Mark (Mountainbikeclub Discovery) aan de hand van film- en beeldmateriaal meegenomen in de veranderingen in wandel-, fiets- en ruiterpaden en hoe noodzakelijke aanpassingen tot prachtige nieuwe initiatieven kunnen leiden. Een voorbeeld is het te ontwikkelen Bikepark waar Discovery mee bezig is. Dat past perfect in de toeristische ontplooiing van de Stadsregio Parkstad zoals die werd geschetst door Anya Niewierra.

De Buitenring Parkstad Limburg fietsroute is vanaf woensdag 14 juni 2017 verkrijgbaar in de winkels van de VVV Zuid-Limburg en bij het informatiecentrum van de Buitenring (open op woensdagmiddag van 13.30 tot 16.00 uur).

Tekst en foto: Provincie Limburg