Duurzaamheidsles op basisschool de Veldhof

Dit is dan ook de reden dat de gemeente Kerkrade al voor het vijfde jaar de duurzaamheidslessen aan groep 8 van de Kerkrade basisscholen aanbiedt. Wethouder duurzaamheid Jo Bok: “De scholen krijgen een mooi en interessant programma over dit belangrijke thema. Door de lessen op school ook te laten verzorgen door een explainer van het Continium wordt tegemoet gekomen aan de overvolle agenda van de leraar. Ik ben dan ook erg blij met de deelname van weer 10 scholen”.

Na de korte inleiding van Anke gaan ze aan de slag. Zelf doen, ontdekken, meten en zo ervaren dat een strijkijzer, koffiezetapparaat wel erg veel energie verbruikt. Of energie opwekken met cola en uitrekenen dat er in 1 minuut liters warm water uit een kraan kan komen. Het thema duurzaamheid, bijvoorbeeld het zuinig omgaan met energie, is na de les nog meer tussen de oren gaan zitten. De ochtend wordt afgesloten met een opdracht voor thuis. Daar worden papa of mama ook nog bestookt met vragen over het thema duurzaamheid.

Duurzaam Kerkrade, dat is de titel die de gemeente Kerkrade gebruikt voor het promoten van duurzaamheid in de stad. De meeste mensen denken bij duurzaamheid aan het milieu, maar dat is zeker niet alles! En dat willen we de Kerkraadse mensen graag uitleggen. Het blijft echter niet bij promoten van duurzaamheid; het doel is dat onze inwoners in hun dagelijks leven rekening houden met duurzaamheid! Rond het thema voert de gemeente allerlei projecten uit en door middel van een special in het Stadsjournaal, artikelen, www.kerkrade.nl, sociale media en onze Duurzaamheidswagen informeren we de inwoners over deze projecten en geven we tips over duurzaamheid. Tevens laten we zien dat er al heel veel gebeurt op het gebied van duurzaamheid. Succesverhalen delen we graag! Dus als u als inwoner, ondernemer of organisatie leuke of inspirerende voorbeelden heeft, laat het ons weten. Meer informatie op www.kerkrade.nl of tijdens kantooruren via telefoonnummer 14 045.

Tekst en foto: gemeente Kerkrade