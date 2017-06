IVN-middagexcursie Rivierpark Maasvallei 11 juni

Redactie Parkstadactueel |

Langs de Grensmaas is landbouwgrond afgegraven voor het grind dat er onder zit. Deze situatie geeft meer ruimte aan de rivier waardoor de overstromingskans voor de dorpen minder is geworden. Er ontstaat nieuwe natuur, waar veel bloemen en dieren grotere leefgebieden krijgen. Dit alles is aantrekkelijk voor de recreant. Het gebied aan weerszijden van de Grensmaas (of Gemeenschappelijk Maas, zoals de Vlamingen zeggen) heeft een nieuwe naam gekregen: Rivierpark Maasvallei. Met name in de eerste jaren van de nieuwe situatie zijn de veranderingen zeer groot. Daarom gaan we ook dit jaar weer een net toegankelijk geworden nieuw natuurgebeid bekijken.