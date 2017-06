Kennismakingslessen met zelfverdediging ook in de maand juni

De kick-off van de activiteit vond plaats op donderdag 4 mei in Zorgcentrum Hoog Anstel. Het was de start van een reeks lessen die in de verschillende wijken plaatsvond. Wethouder Leo Jongen (ouderenbeleid): “Deze activiteit is een prima aanvulling op de diverse activiteiten die in Kerkrade voor de inwoners worden georganiseerd.”

De activiteit Zelfverdediging vindt plaats op de volgende locaties en datums:

SPORTSCHOOL PARKSTAD MARTIAL ARTS INSTITUTE

BLEIJERHEIDERSTRAAT 10

MAANDAG 19 & 26 JUNI

13.30 – 14.30 UUR

HUISKAMER PASTOOR STEVENSSTRAAT

PASTOOR STEVENSSTRAAT 9

DINSDAG 20 & 27 JUNI

09.30 – 10.30 UUR

WIJKZORGCENTRUM HOOG ANSTEL

HOOG ANSTEL 1

DONDERDAG 15,22 & 29 JUNI

13.30 – 14.30 UUR

WIJKPUNT AUW NOEËDKIRCH

ONS LIMBURGSTRAAT 57

VRIJDAG 16,23 & 30 JUNI

14.00 – 15.00 UUR

Bij voldoende belangstelling vindt er een doorstart plaats na de schoolvakantie op dezelfde locatie en hetzelfde tijdstip als de introductielessen. Hieraan zijn dan de volgende kosten verbonden:

Deelnemers uit Kerkrade: €6,30 per maand via incasso

Deelnemers van buiten Kerkrade: €9,20 per maand via incasso

Wilt u meer informatie over deze activiteit? Neem dan contact op met Marco Vanhommerig of Mariska Vreuls, Team Welzijnswerk Impuls Kerkrade, tel. (045) 5456351

Tekst en foto: gemeente Kerkrade