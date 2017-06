Koninklijke onderscheiding voor Leo Eijkenboom uit Eys

Verdiensten

Zijn verdiensten liggen hoofdzakelijk bij schutterij St. Sebastianus Eys. Sinds 1965 is de heer Eijkenboom actief lid van de drumband. In zijn jongere jaren is hij geregeld als solist uitgetreden. Vanaf 1985 is hij jeugddocent trommelaars. Hij geeft de leden een basisopleiding, zodat ze de overstap naar de drumband kunnen maken. Met ingang van 1985 vervult hij eveneens een bestuursfunctie. In de periode 1985 tot 1992 is hij secretaris. Van 1992 tot 1999 is hij penningmeester en vanaf 1999 voorzitter. Onder zijn voorzitterschap is de vereniging gegroeid. Marketentsters en bielemannen zijn aan de vereniging toegevoegd en het koningsvogelschieten is opengesteld voor vrouwelijke leden. In 1999 neemt hij het voorzitterschap van de Stichting Steun aan schutterij St. Sebastianus op zich. Deze stichting vergaart sponsorgelden en organiseerde in 2014 het schuttersfeest in Eys. In 2003 wordt hij benoemd tot Generaal. Sinds 2016 vervult hij het vicevoorzitterschap van Stichting 500 jaar schutterij St. Sebastianus die de festiviteiten rondom het 500-jarig bestaan van de schutterij organiseert.

Naast zijn inzet voor de schutterij is hij van 1989 tot 1990 vrijwilliger bij toneelvereniging De Speelman. Ook is hij sinds 1989 vrijwilliger bij carnavalsvereniging De Öss van Eys en lid van het optochtcomité. Hiervan was hij twee jaar voorzitter. In 2016 werd hij verkozen tot ‘Os van Verdiensten’ van Eys. Sinds 1997 is hij vrijwilliger bij voetbalvereniging S.V. Zwart-Wit Eys en was hij lid van de jeugdcommissie, jeugdtrainer en elftalleider. Thans is hij af en toe nog actief als kantinebeheerder bij S.V. Zwart-Wit.

Tekst: gemeente Gulpen-Wittem

Foto: ®Parkstadactueel/Tom de Cock