Musical Grease in Theater Landgraaf

Ton Reijnaerts |

In Theater Landgraaf is zaterdag 17 juni en zondag 18 juni de musical Grease te zien. De musicalproductiegroep van Jeugdtheater Landgraaf heeft een eigen bewerking gemaakt van de musical die in 1978 wereldberoemd werd door de filmversie met John Travolta en Olivia Newton-John in de hoofdrol.

Ook in Landgraaf zullen hits als ‘Greased Lightning’, ‘voor jou wil ik gaan’ en ‘Hopeloos verlang ik naar jou’ niet ontbreken. Een heel jaar lang heeft de oudste musicalproductiegroep met veel plezier gewerkt aan de musical Grease. Het resulteert in een heerlijke romantische jongerenmusical geworden met prachtige liedjes en mooie choreografieën.

Grease gaat over Danny Zuko en Sandy Dubrowski. Samen hebben ze een romantische zomer beleefd. Op de eerste dag van het nieuwe schooljaar blijken ze tot hun verbazing bij elkaar in de klas te zitten. Maar de stoere Danny schaamt zich voor zijn vrienden (de T-Birds) en ziet Sandy niet meer staan. Sandy besluit om lid te worden van de stoere Pink Ladies. Rizzo (de aanvoerster van de Pink Lady’s) vindt Sandy maar een tutje en dat laat ze ook duidelijk blijken. Maar als Rizzo bang is dat ze misschien zwanger is, is het juist Sandy die voor haar klaar staat. Uit dankbaarheid zorgt Rizzo dat Sandy’s tuttige imago verandert in die van een coole chick. Ziet Danny haar nu eindelijk staan en durft hij voor haar te kiezen?

Dertien jongeren spelen zaterdag 17 juni en zondag 18 juni het verhaal over het wel en wee van de scholieren van de Highschool Rydell.

De voorstelling begint zaterdag 17 juni om 19.00 uur en zondag 18 juni om 14.30 uur. De kaartjes kosten € 5,-. Reserveren is wenselijk: tel. 045-5310929 (ma t/m vr 10-12 uur) of info@theaterlandgraaf.nl De musical is geschikt voor iedereen vanaf 8 t/m 108 jaar. Voor meer informatie: www.theaterlandgraaf.nl

Foto Theater Landgraaf