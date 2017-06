Rexona 10 km van Nederland Heerlen afgelast

Redactie Parkstadactueel |

De organisatie van 10 km van Nederland in Heerlen heeft besloten om het hardloop evenement dat gepland stond op 18 Juni, niet door te laten gaan vanwege het beperkt aantal deelnemers dat zich had ingeschreven. De vele andere evenementen in de omgeving dat weekend, zorgden waarschijnlijk voor het beperkte aantal inschrijvingen.

Mogelijk wordt er gekeken om of dit in komende jaren dit evenement wel kunnen organiseren in Heerlen.

Alle ingeschreven deelnemers hebben gisteren of uiterlijk vandaag een bericht ontvangen van de organisatie.

Foto: 10 km van Nederland