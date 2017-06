Ut zaelke van Bunde Nu Samen: activiteiten in juni

Redactie Parkstadactueel |

In Ut Zaelke is altijd wat te beleven. Elke maandag en donderdag bent u van harte welkom om een kijkje te komen nemen. Ut Zaelke is dan geopend van 14.00 tot 17.00 uur. Elke dinsdag kunt u meewandelen. Wandelaars starten om 14 uur vanaf het Sint Agnesplein. U kunt kiezen voor een route van 3 of 6 kilometer. Donderdagmiddag: jeu de boules.