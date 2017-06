Wegwerkzaamheden Slenakerweg

Redactie Parkstadactueel |

Vanaf 12 t/m 18 juni vindt er grondig asfaltonderhoud plaats aan de Slenakerweg in Euverem. Vanaf de Rijksweg tot aan het vakantiepark wordt in deze periode de complete asfaltdeklaag vervangen. Tijdens de werkzaamheden is de straat afgesloten voor doorgaand verkeer (met uitzondering van bestemmingsverkeer). Op donderdag 15 juni is er echter geen enkele toegang mogelijk. De werkzaamheden worden uitgevoerd door wegenbouwbedrijf Kurvers. Omwonenden zijn via een bewonersbrief op de hoogte gesteld. Ondervindt u extreme hinder of overlast? Dan kun u contact opnemen met de heer Ralph Spaai van de gemeente Gulpen-Wittem via het telefoonnummer 14 043.

Tekst: gemeente Gulpen-Witten

Foto: ®Parkstadactueel/Tom de Cock