Koninklijke onderscheiding voor mevrouw Annie Bulté-Verheijen

Redactie Parkstadactueel |

Gisteren reikte burgemeester Penn-te Strake, de Koninklijke onderscheiding Lid in de Orde van Oranje Nassau uit aan mevrouw Annie Bulté-Verheijen, tijdens een feestdag ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van de Bond voor Ouderen en Invaliden te Malberg.

Personalia:

Mevrouw J.T.M. Bulté-Verheijen

Geboortedatum: 30 maart 1945

Verdiensten:

Mevrouw Bulté is sinds 1998 de drijvende kracht achter de Bond voor Ouderen en Invaliden Malberg. Zij is voorzitter/secretaris van deze vereniging. Naast haar bestuurlijke taken is zij de spil binnen de organisatie van de structurele en de jaarlijks terugkerende activiteiten. Zij is dagelijks bezig voor deze vereniging en pakt alle voorkomende werkzaamheden op. Verder is zij voorzitter van het zangkoor Malmontagne, een koor dat ontstaan is vanuit de ouderenvereniging. Voor het koor is zij eveneens de persoon die alles regelt zodat de repetities kunnen plaatsvinden. Ook de organisatie van de optredens die het koor in verzorgings- en verpleegklinieken verzorgt, wordt door mevrouw Bulté voor haar rekening genomen.

Tekst: gemeente Maastricht

Foto: ®Parkstadactueel/Tom de Cock