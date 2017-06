Al 1.000 extra GaiaZOO abonnementen dankzij gemeentelijke actie

Eenmalige actie

In mei ontvingen alle huishoudens in Kerkrade een brief van de gemeente over deze bijzondere, eenmalige actie. “In het voorjaar telde GaiaZOO zo’n 7.000 abonnementhouders uit Kerkrade. Omdat dit er wat ons betreft veel meer moeten worden, hebben we deze speciale actie bedacht,” vertelt wethouder Weijers. “Bij inlevering van de brief bij de kassa van GaiaZOO, zijn inwoners van Kerkrade in de gelegenheid om voor slechts 25 euro per persoon een halfjaarabonnement aan te schaffen. Met dit speciale abonnement kunnen zij het park tot het einde van dit jaar zo vaak als zij maar willen bezoeken. Op deze manier bieden we onze inwoners voor een aantrekkelijke prijs de kans om de honderden bijzondere dieren in GaiaZOO te komen bewonderen. Zo worden zij, net als ik, een ambassadeur voor deze geweldige attractie in onze stad!”

Twee nieuwe verblijven

Rob Huppertz: “Onlangs zijn er al weer twee nieuwe dierenverblijven geopend: de berberapen hebben we twee weken geleden hier verwelkomd en er is een nieuw verblijf voor de groep lynxen die de afgelopen jaren flink is gegroeid. Bezoekers lopen langs, door en rondom beide verblijven en dankzij een fraai uitzichtpunt kunnen zij de dieren ook nog eens van grote hoogte bekijken. En er is nóg een reden om een halfjaarabonnement aan te schaffen, want onze abonnementhouders dragen er ook een steentje aan bij dat GaiaZOO jaarlijks kan blijven uitbreiden en zo nog mooier wordt.”

Tot eind juni

Inwoners van Kerkrade kunnen nog tot eind juni gebruikmaken van dit speciale aanbod. Voor inwoners die al eerder een jaarabonnement voor 2017 hebben aangeschaft is er ook iets leuks: deze jaarabonnementhouders maken bij inleveren van de brief aan de kassa van GaiaZOO kans op een rondleiding achter de schermen.

Niet ontvangen?

Mocht u de brief over deze actie onverhoopt niet hebben ontvangen, dan kunt u contact opnemen met de gemeente Kerkrade via telefoonnummer 14 045 of een e-mail sturen naar gemeentehuis@kerkrade.nl

Tekst en foto: gemeente Kerkrade