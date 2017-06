Buitengewone dag voor buitengewone mensen: Vrijwilligersdag Meerssen 2017

Redactie Parkstadactueel |

Op zaterdag 10 juni heeft het gemeentebestuur in samenwerking met vrijwilligersorganisaties de vrijwilligers in de gemeente Meerssen in het zonnetje gezet. Dit gebeurde tijdens de Samen-Doen! Vrijwilligersdag Meerssen, die van 11.30-18.00 uur plaatsvond op het sfeervolle binnenplein van het bestuurscentrum aan de Markt van Meerssen. Ruim 200 mensen hadden zich aangemeld voor een inspirerend programma met infostands, workshops, speeddates en zelfs een wensboom.