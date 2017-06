Fotoreportage HAGO Limburgs Mooiste

Redactie Parkstadactueel |

Vandaag was weer de Hago Limburgs Mooiste fiets evenement in zuid Limburg met start en finish in Heerlen centrum. Parkstad actueel was vanmorgen vroeg op pad en maakte een fotoreportage op Terworm van de voorbij komende fietsers.

Meer foto’s op :http://www.oypo.nl/C747BA19E5C39323

Foto’s: ®Parkstadactueel/Tom de Cock