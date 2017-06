Fractievoorzitters Provinciale Staten: REFERENDUM

Er komt vrijwel zeker een raadgevend referendum over een gedwongen herindeling Landgraaf-Heerlen. De fractievoorzitters van alle partijen in Provinciale Staten (het Presidium) hebben vrijdagochtend vastgesteld dat aan alle voorwaarden is voldaan om een raadgevend referendum in Limburg te organiseren.

Het verzoek voor zo’n referendum van het Burgercomité Zelfstandig Landgraaf is gecontroleerd op de eisen die de Provincie zélf aan zo’n referendum heeft gesteld. Gaan Provinciale Staten op 6 juli in navolging van de fractievoorzitters definitief akkoord, dan moet het Burgercomité Zelfstandig Landgraaf hiervoor binnen tien weken 21.000 handtekeningen in Limburg verzamelen.

Wethouder Marlies Dreissen is tevreden over de keuze van het Presidium van Provinciale Staten: “Hiermee wordt een burgerinitiatief beloond. Dat is belangrijk en noodzakelijk bij zo’n belangrijk onderwerp. Het is ook een groot compliment voor het Burgercomité Zelfstandig Landgraaf, dat hard aan dit voorstel heeft gewerkt.”

Tekst en foto: gemeente Landgraaf