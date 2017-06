Menselijke ketting tegen Tihange 2 lijkt er toch te komen  

Ton Reijnaerts |

De menselijke protestketen tegen de onveilige probleem atoomkerncentrale Tihange 2 in Hoei, op 25 juni, lijkt er toch te komen, nu de provincie Limburg 30.000 euro heeft toegezegd. De grensoverschrijdende protestketen in Duitsland-Nederland en België kwam op losse schroeven te staan nadat de Nederlandse overheidsinstanties een uitgebreid verkeersconcept eisten. De kosten – 66.000 euro – waren onbetaalbaar voor de organisatie.

Onder beroep op het demonstratierecht hebben de organisatoren nu toch een kentering aan Nederlandse kant weten te bewerkstelligen. Nadat de gemeenten Heerlen, Vaals, Gulpen, Maastricht en Eijsden ieder 5000 euro toezegden en Meerssen en Valkenburg respectievelijk 3000 euro en 1000 euro is nu ook de provincie Limburg bereid om 30.000 euro bij te passen. De financiering van de verkeersmaatregelen lijkt daarmee afgedekt. De generale toestemming van het rijk voor de demonstratie ontbreekt daarentegen nog steeds.

Peer de Rijk van de organisatie Wise (World Information Service on Energy) Nederland, die de menselijke keten aan Nederlandse kant regisseert en coördineert hekelt de gang van zaken. De lokale en regionale overheidsinstanties in Nederland hebben de protestactie laten uitmonden in een ‘Kafka achtige chaos’.