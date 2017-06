Nederlandse museumdirecteur haalt roofkunst terug naar Aken

Ton Reijnaerts |

Peter van de Brink directeur van Suermondt-Ludwig Museum (S-L-M) in Aken, heeft in New York een schilderij teruggevonden dat 70 jaar geleden uit het oude SLM-museum is gestolen. Na de nodige inspanningen en de betaling van een relatief luttel vinder loon keert het zeventiende-eeuwse stilleven van Balthasar van der Ast in juli weer terug in de moederschoot. Vanaf 17 juli is het meesterwerk weer in het SLM Aachen te bewonderen

Aan het einde van de Tweede Wereldoorlog werd een derde van de schilderijen, zo’n 200 werken, van de S-L-M- collectie in Aken door het Rode leger ontvreemd. Daaronder ook Balthasar van der Ast ‘Gemälde Blumen, in einer Wanli-Vase’. Het belangrijkste en meest beroemde stilleven van de Nederlandse meester behoorde al sinds 1910 tot de hartstukken van het SLM. Als uitvloeisel van een erfenis van Adèle Cockerill. Cockerill telg uit een rijke industriële familie was dan ook de schoonzus van Barthold Suermondt een van de grondleggers van het S-L-M-museum.

Over het lot van het bloemstilleven tasten kunstdeskundigen lange tijd in het donker. Pas in 2005 bleek het werk zoals de meeste geroofde Akense kunst naar de Albrechtsburg in Meissen, niet ver van Dresden te zijn ondergebracht. Een deel van de in Meissen opgeslagen werken werd al in juni 1945 door de Amerikanen teruggebracht. Een ander deel werd door het Rode Leger meegenomen als oorlogstrofee. Meissen in Saksen lag namelijk in de Russische zone – de latere DDR. De Russen hielden dat vrij netjes bij, maar Meissen was toevallig bezet door een bataljon uit Oekraïne. Die schreven niks op. Het verklaarde waarom er van de Akense schilderijen vrijwel geen spoor terug te vinden was.

In 1951 bleek het topwerk Van Vast Ast door een Russische spion uit het Nsai roofkunstdepot in Meissen te zijn ontvreemd. Het spoor leidt vervolgens naar de Duitse Alice Tittel, die in mei 1951 met twaalf schilderijen naar Canada emigreerde. Hiervan gaf ze er maar elf aan bij de douane. Het twaalfde schilderij smokkelde ze zonder het declareren het land in. In 1954 verkocht ze het bloemstilleven van Van der Ast aan een kunsthandelaar in New York. Daarna kwam het meesterwerk via een omweg in Wassenaar terecht kwam bij Sydney van den Bergh, destijds topman van Unilever. Hij verkocht het in 1972 weer aan een verzamelaar in, wederom, New York.

Peter van den Brink, voormalig conservator van het Bonnefantenmuseum in Maastricht, traceerde het topstuk daar al dertien Jaar geleden. Volgens de Duitse wet mag roofkunst echter niet teruggekocht worden. Wél mag er een vindersloon van 10 procent van de geschatte waarde worden uitgeloofd. Toen Van den Brink rond 2004 het schilderij van Van der Ast in het vizier kreeg was deze 10 procent slechts 100.000 euro. Voor dat bedrag wilde de eigenaar het meesterwerk echter niet van de hand wilde doen. In 2014 werd een vergelijkbaar werk van de kunstenaar Van der Ast dan ook voor vier miljoen euro geveild. Vierhonderd duizend euro was een bedrag waarmee de eigenaar wél akkoord wilde gaan. Maar dat bedrag was niet beschikbaar voor aankoop. Daarom werd er de afgelopen jaren naarstig gezocht naar aanvullende fondsen. Het vindersloon waarvoor het topstuk uiteindelijk kon worden teruggekocht is geheim, maar ligt waarschijnlijk ver onder de aanvankelijk geëiste vier ton. Omdat het werk inmiddels geregistreerd staat als roofkunst kan het namelijk niet meer officieel verkocht worden. En dan ontstaat er een deal mogelijkheid die voor verkoper en koper interessant is.

Twee andere voormalige topstukken van het S-L-M bevinden zich overigens op De Krim. Peter van den Brink was lange tijd in gesprek met de Oekraïnse regering en musea over een mogelijke terugkeer van de werken. Nu de Krim door Rusland is geannexeerd lijkt deze hoop voorlopig vervlogen. Er zijn aanwijzingen dat de schilderijen naar Moskou worden overgebracht waar ze tot onvoorwaardelijk staatseigendom zullen worden uitgeroepen