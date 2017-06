Alemannia Aachen saneert tweede elftal en jeugdtopsportcentrum weg

Ton Reijnaerts |

Voetbalvereniging Alemannia Aachen gaat vanaf komend seizoen verder zonder tweede elftal. Ook het zogenaamde Nachwuchsleistungszentrum van de geel-zwarten sneuvelt. Reden is de precaire financiële situatie in Aken, na het tweede faillissement in vijf jaar tijd. Bij het project ‘Alemannia 2020’, dat de roemruchte Traditionzverein weer boven Jan moet krijgen, is het noodzakelijk om alle financiën alsook personele krachten te bundelen. Daarom legt Alemannia Aachen de komende jaren de focus op het eerste team, dat in de Regionalliga het vierde Duitse niveau uitkomt en de Alemannia A en B-jeugd. Daarbij is de hoop dat jaarlijks enkele talentvolle jeugdspelers de sprong naar de selectie van de hoofdmacht kunnen zetten.

Foto: ®Parkstadactueel/Lucho Carreno