JAAROVERZICHT 2016-2017 GROENE STER 1

Vóór u ligt wederom een overzicht van alle, in het seizoen 2016-2017, gespeelde wedstrijden aangevuld met allerlei (on-) interessante statistieken, (on-) belangrijke wetenswaardigheden en andere (on-) zinnige gegevens.

Het was opnieuw een slopend seizoen ! Dachten we na vorig jaar dat het beslist niet nóg moeizamer kon, dit jaar bewees helaas het tegendeel. Na de eerste 10 competitiewedstrijden (met 4 punten, 7 doelpunten vóór en 26 doelpunten tegen) had menig voetbalkenner ons al letterlijk ten grave gedragen. Wat daarna volgde was een wederopstanding van ongekende omvang wat resulteerde op een plaats bovenaan het rechter rijtje !

In totaal werden dit seizoen 45 wedstrijden gespeeld. Hiervan hadden 35 een officieel karakter. Van deze 35 werden er 14 in winst omgezet terwijl 17 wedstrijden verloren gingen. Na een hele korte vakantie (i.v.m. de nacompetitie van vorig seizoen) en een prima oefenpot tegen Roda JC (op 12 juli, 0-2 verlies) startte het officiële seizoen met een wedstrijd in de landelijke bekerstrijd. Met opgeheven hoofd moest Groene Ster, ondanks een 0-2 verlies (na verlenging) tegen FC Rijnvogels uit Katwijk, het bekertoernooi verlaten. Alhoewel de voortekenen voor de competitie op dat moment alleszins positief waren, bleven de doelstellingen voor het naderende seizoen realistisch. Staf en spelers hadden slechts twee opdrachten: 1e. handhaving in de hoofdklasse en 2e. plaatsing voor de KNVB-beker voor het daaropvolgende seizoen.

Lees verder en bekijk het volledige jaaroverzicht 2016-2017 (met dank aan: Rob van Kesteren)