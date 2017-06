NOSTALGIE BRASS BAND in kerkdienst Korps Treebeek Leger des Heils

redactie van Parkstadactueel |

Het Leger des Heils in Treebeek krijgt op zondag 25 juni bezoek van de Nostalgie Band Leger des Heils. Zij zullen in de ochtenddienst medewerking verlenen. Deze dienst begint om 10.00 uur in het Leger des Heils gebouw aan de Horizonstraat 77 te Treebeek-Brunssum. Na de dienst zal er een kort koffie concert gegeven worden dat tot max. 12.15 uur zal duren.

Wie vormen de Nostalgie Band. Het is een groep van oude en huidige brassband muzikanten van het Leger des Heils, die eens in de twee weken repeteren en om de twee maanden een concert geven. Ze spelen uitsluitend oude composities van bekende Leger des Heils componisten zoals o.a. Eric Ball, Ray Steadmen-Allen, Eric Leidzen, Robert Redhead.

Alleen al de komst van deze speciale Nostalgie brassband is een reden om langs te komen tijdens deze speciale kerkdienst. Deze band, bestaande mensen die vroeger, en soms ook nu nog, op wat voor manier ook gespeeld hebben in een Leger des Heils muziekkorps, heeft zo’n bijzondere ‘sound’ die gewoon onbeschrijfbaar is. “Het is geen standaard brassband……hier zit veel meer beleving in. Het gaat hoe dan ook prachtig worden!

De samenkomst begint om 10.00 uur en om 11.30 – 12.15 uur volgt een kort concert. Tussendoor wordt er koffie en thee geschonken. Na afloop vertrekken we naar Valkenburg, waar nog een openluchtconcert gegeven al worden in het centrum.

We nodigen u van harte uit om dit mee te beleven. De toegang is gratis.