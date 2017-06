Ook Simpelveld en Bocholtz hebben de afgelopen jaren nieuwe dorpsgenoten gekregen. Vele handen worden uitgestoken om hen een nieuw ‘thuis’ te geven en te helpen bij het inburgeren in een totaal onbekende omgeving. Daarbij wordt veel van hun eigen zelfredzaamheid verwacht. Het allerbelangrijkste is natuurlijk het leren van de Nederlandse taal. Overdag gaan kinderen en volwassen daarvoor naar school. Maar dat is niet genoeg als ze niet tegelijkertijd in hun eigen omgeving het Nederlands kunnen oefenen. Sinds enige tijd bestaat daarvoor in Simpelveld het taalcafé. Nederlandse vrijwilligers gaan in gesprek over allerlei onderwerpen uit het dagelijkse leven.

Vindt u het leuk om nader kennis te maken met onze nieuwe dorpsgenoten? Kom dan naar “tsezame preuve”, een bijzondere ontmoetingsavond georganiseerd door statushouders en vrijwilligers van het “Taalcafé Simpelveld”. De statushouders maken lekkere hapjes en drankjes voor u klaar. Alle inwoners van Bocholtz en Simpelveld zijn van harte uitgenodigd om samen te eten, te praten én elkaar beter te leren kennen. Door uw komst laat u de “nieuwe” dorpsgenoten “preuve” hoe welkom ze hier zijn. Dat zal voor de statushouders hartverwarmend zijn. En u kunt zelf “preuve” van hun cultuur. Dat versterkt het “tsezame” in de beide dorpsgemeenschappen.

Datum: dinsdag 11 juli van 19.00 – 21.00 uur

Locatie: Rode Beuk in Simpelveld (Kloosterstraat 131)

De kosten bedragen 5 euro per persoon. Kaartjes zijn verkrijgbaar in “d’r Durpswinkel” in de “Rode Beuk” tot uiterlijk 30 juni a.s.

U bent van harte uitgenodigd.

Tekst en foto: gemeente Simpelveld