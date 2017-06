VACATURE RODA JC VOETBALACADEMIE JEUGDSCOUT

redactie van Parkstadactueel/RodaJC |

Ben jij die enthousiaste en energieke jeugdscout die deel wil uitmaken van de Roda JC Voetbalacademie? Onze jeugdopleiding is op zoek naar scouts die in staat zijn talentvolle spelers in de regio Zuid- en Midden-Limburg in kaart te brengen.

Op aansturing van de hoofdjeugdscout verenigingen en teams bezoeken op zaterdag;

Zorgdragen voor een juiste digitale terugkoppeling;

Een representatieve rol vervullen richting coördinatoren van de amateurverenigingen. De werkzaamheden bestaan uit: Heb jij oog voor talent en ben jij bereid om op zaterdag op pad te gaan ? Heb jij kennis van jeugdvoetbal en de juiste communicatieve vaardigheden? Mail dan jouw CV plus motivatiebrief én [eventuele] voetbalervaring naar djanssen@rodajc.nl

Foto Parkstadactueel/Lucho Carreno