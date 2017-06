Boxmeer dames 1 – Nova dames 1

HC Nova/Joëlle Thelen |

Na een mooie overwinning van 3-0 op Rosmalen die ons heeft geholpen tot handhaving in de 2e klasse, gingen we met een goed gevoel naar Boxmeer. Al wisten we dat winnen lastig ging worden. Als Boxmeer zou winnen promoveren ze naar de eerste klasse. Ook misten we onze geblesseerden Kaja en Noa en onze vakantiegangers Yanou en Meike. We gingen dus met vele jeugdspelers op pad. Een auto kwam ook nog iets later aan, zij hadden een kleine omweg genomen, er bestaan namelijk meer steden die met ‘box’ beginnen.

Na een goede voorbespreking gingen we het veld op. Na een korte warming-up, het was namelijk al warm genoeg, klonk het eerste fluit signaal. We begonnen goed, we hadden meer balbezit maar konden de kansen niet afmaken, na een uitbraak van Boxmeer kregen we een strafcorner tegen, die ging er na het uitspelen van de eerste uitloop in, we stonden 1-0 achter. We bleven meer balbezit hebben maar door vele te zachte passes braken ze nog twee keer door en stonden we met rust 3-0 achter.

Na een grote slok water begon de tweede helft. Boxmeer scoopte de bal naar voren, en brak door waarna we, na het uitkomen van Mandy, een strafbal tegen kregen. Deze zat er in en we stonden dus 4-0 achter. Na een paar mooie combinaties en veel balbezit kregen we een strafcorner, deze pushte malou mooi, maar onbedoeld, in het hoekje. Het was 4-1 met nog even op de klok bleven we door hockeyen. Na een miscommunicatie achterin stond er iemand helemaal vrij in de cirkel en viel er na het uitspelen van de keeper en een speelster nog de 5-1. Dit was dan ook de eindstand van de wedstrijd.

Na Boxmeer gefeliciteerd te hebben met het promoveren naar de eerste klasse vertrokken we weer naar het zuiden.

Volgende week spelen we onze laatste wedstrijd thuis tegen DES, die inmiddels al kampioen zijn. Het belooft een gezellige middag te worden met mooi weer, dus hopelijk zien we jullie langs de lijn!

Foto: ®Parkstadactueel/Lucho Carreno