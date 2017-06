Eroica Limburg 2017, het nostalgische wielerevent voor de hele familie

Redactie Parkstadactueel |

In het weekend van 30 juni-2 juli vindt voor de tweede keer het retro wielerevent Eroica Limburg plaats in Valkenburg aan de Geul. Het Dersaborgpark in Valkenburg is het epicentrum van het driedaagse retro wielerfestival Eroica Limburg. Het is niet alleen wielrennen wat de klokt slaat. Op het finishterrein vindt namelijk een heus muzikaal en culinair festival voor het hele gezin plaats inclusief nostalgische kermis, wielerbeurs, foodtrucks en livemuziek.

Wat is Eroica?

‘Eroica’, Italiaans voor heroïsch, staat voor wielrennen in de puurste vorm van het woord. Terug in de tijd, rijden over onverharde wegen op stalen fietsen van voor 1987. Uiteraard zijn de deelnemers allemaal gekleed in nostalgische kleding. Op de route wordt genoten van een goed glas wijn en heerlijke streekgerechten. Eroica is veel meer dan wielrennen alleen. Beleven en genieten in retro stijl is het devies van Eroica. Tijdens het weekend is er dan ook ruim baan voor muziek en een heus foodtruck-festival. Uiteraard alles in vintage stijl. Dit mag je absoluut niet missen.

‘Eroica’ in Limburg

Limburg en fietsen dat hoort bij elkaar. Het is dan ook niet verwonderlijk dat in navolging op inmiddels negen andere uitgaven van ‘Eroica’ over de hele wereld, Limburg afgelopen jaar de jongste telg vormde. Wie aan wielrennen denkt, denkt aan de grensoverschrijdende regio Limburg. Deze regio in het hart van Europa staat bekend als de bakermat van het wielrennen. Recreatief fietsen en de wielrensport zijn door de mensen in de unieke grensprovincies Limburg al decennialang stevig omarmd. De omgeving met de vele heuvels, plateau’s en grensoverschrijdende wielerroutes door prachtig en divers landschap leent zich als geen ander voor de wielersport. Daarnaast staat de grensregio Limburg ook bekend om z’n goede gevoel voor joie de vivre. Het bourgondische karakter, het genieten en beleven zit diep verankerd in het DNA van de Limburgers. De oorspronkelijke gedachte van Eroica bedenker Giancarlo Brocci: “liefde voor een fantastische sport en prachtig landschap” sluit dan ook perfect aan bij het dagelijkse leven in beide provincies

Grensoverschrijdende routes

Eroica Limburg 2017 kent drie routes, te weten: zestig kilometer, honderd kilometer en honderdzestig kilometer. De Limburgse wegen kennen geen geheimen meer voor het merendeel van de wielrenners in Nederland en ver daarbuiten. Daarom is het ook zo mooi dat de organisatie van Eroica Limburg goed heeft gekeken naar alternatieve routes. Routes die niet per definitie over verharde wegen lopen. Integendeel zelfs. Men heeft zich in Limburg een voorbeeld gesteld aan de Strade Bianchi zo vertelt medeorganisator Richard Van Beek. “Gravelpaden, veldwegen en alles wat een beetje onverhard is, hebben we opgenomen in het parcours. Het resultaat mag er dan ook zijn. Een juweel van een parcours. Afwisselend, soms uitdagend maar bovenal zeer bijzonder.” De organisatie is dit jaar ook bijzonder trots op de grensoverschrijdende samenwerking in het kader van Eroica Limburg met en tussen de beide provincies Limburg. Een groot deel van de route loopt dit jaar over Belgisch Limburgse wegen. Hoogtepunten van de verschillende routes zijn onder andere: de passage door de grotten van Valkenburg, het bezoek van het Eroica peloton aan de Amerikaanse oorlogsbegraafplaats in Margraten, de rustplekken bij respectievelijk het kasteel van Rijckholt, de Waterburcht in Millen (Riemst) en landgoed Cortenbach in Voerendaal en de passage door de BrandBier brouwerij in Wijlre.

Programma Eroica Limburg

Het programma van Eroica Limburg bestaat naast de toertocht op zaterdag ook uit een driedaags muziek en foodtruck festival voor het gehele gezin. Hierbij is uitdrukkelijk gekeken naar een breed publiek aldus medeorganisator Iwan Linckens. “Van jong tot oud en van muziekliefhebber tot ‘foody’, bij Eroica Limburg kun je zelfs als je niets met wielrennen hebt terecht voor een onvergetelijk weekend.”

Highlights zijn onder andere de nostalgische kermis voor de kinderen, de Creedence Clearwater Revival Band, de deelname van de Tweedriders (helemaal gekleed in Engels tweed op bijzondere fietsen), de aanwezigheid van oud-renners zoals Jan Janssen en Leo van Vliet, het bezoek van de Eroica rijders aan de Tour de France (zondag) en de muzikale afsluiting door Wir Sind Spitze!

Zie beneden voor het hele programma.

Vrijdag 30 juni

Park open vanaf 17.00 uur – 23.00 uur

Nostalgische kermis

Foodtrucks

Fietsbeurs

17.00 uur: DJ SNAKE

20.00 uur: Creedence Clearwater Revival Band

Zaterdag 1 juli

8.00 uur: Start Eroica toertocht vanaf Grendelplein (Cup & Vino) Valkenburg

Park open vanaf 12.00 uur – 23.00 uur

Foodtrucks, nostalgische kermis en fietsbeurs

12.00 uur – 19.00 uur: Finish van de Eroica rijders en Tweed riders

12.00 uur: DJ SNAKE

14.00 uur: The Bluegrass Boogieman

17.00 uur: Fez and the Furious

20.00 uur: The Rolling Beatles

Zondag 2 juli

Park open vanaf 12.00 uur – 21.00 uur

Foodtrucks, nostalgische kermis en fietsbeurs

Tour de France op groot scherm

12.00 uur: DJ Wim Frijns

14.00 uur: Wir sind Spitze!

Het Eroica Limburg festival vindt plaats tussen 30 juni en 2 juli in het Dersaborgpark in Valkenburg aan de Geul. Het driedagen durende festival wordt op vrijdag 30 juni afgetrapt met de foodtrucks, de wielerbeurs, nostalgische kermis en livemuziek. De toertocht wordt op zaterdag 1 juli verreden. Op 2 juli wordt o.a. een bezoek gebracht aan de Tour de France die op enkele kilometers van Limburg in Duitsland passeert.

Voor meer informatie over Eroica Limburg zie www.eroicalimburg.nl

Voor vragen inzake Eroica Limburg 2017 neem contact op met g.deswijzen@connectlimburg.eu – 0031-(0)630400453

Foto’s: Eroica Limburg