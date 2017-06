Gesprek met Audrey Bijsmans

Ruud Erens |

Ik ben Audrey Bijsmans, ik ben 41 jaar oud, heb een dochter van 10 jaar en ik heb ook nog drie stiefkinderen. Ik ben half Italiaanse maar ik ben wel in Nederland geboren en heb altijd in Nederland gewoond. Op het moment woon ik nog op de Heerlerbaan maar we hebben een huis in Benzenrade gekocht dat we nu zijn aan het verbouwen. Ik houd van tuinieren, klussen in mijn nieuwe huis en op vakantie gaan.

Wat heeft u gestudeerd?

Ik ben na de basisschool op de Mavo (tegenwoordig VMBO-T) begonnen en ben daarna verder gegaan op de Havo. Na de middelbare school ben ik naar de HKLS (Hogeschool Katholieke Leergangen Sittard, wat later naar Maastricht verplaatst is) en toen in Maastricht afgestudeerd in de richting onderwijs. Verder heb ik daarna nog een coaching opleiding gedaan en heb ik nog diverse soorten cursussen gevolgd.

Waarom heeft u gekozen het onderwijs in te gaan? Wilde u het altijd al?

Eigenlijk wilde ik totaal niet het onderwijs ingaan. In het eerste jaar HKLS kreeg ik nog alle vakken en ik vond heel veel vakken leuk. Ik vond het geweldig om met mijn handen bezig te zijn en om dingen te ontwerpen. In het tweede jaar moest ik kiezen welke richting ik op wilde, maar ik kon niet kiezen. Men adviseerde mij toen om de onderwijs richting te kiezen, want dan zou ik alle vakken houden en later nog op een vak doorgaan. In mijn tweede jaar kreeg ik een stage in het onderwijs wat ik geweldig vond. In het derde en vierde jaar kreeg ik weer stages waarbij ik in het vierde jaar een stage had op het Sintermeerten college, daar werd me uiteindelijk een vaste baan aangeboden en nu werk ik nog steeds in het onderwijs. Ik heb tot nu toe nog nooit de drang gehad om toch nog op een kunstvak van de (voormalige) HKLS door te studeren.

Wat heeft u in uw leven aan werk gedaan?

Vroeger had ik diverse bijbaantjes, ik heb bijvoorbeeld bij de H&M, de V&D en een tankstation gewerkt. Bij de meeste bijbaantjes vond ik het leuk, maar zeker niks voor een langere tijd. Ik vond het leuke om veel met leuke mensen om me heen te werken, net zoals in de horeca bijvoorbeeld, waar ik ook een tijdje gewerkt heb. Ondertussen sta ik al 16 jaar voor de klas in het voortgezet onderwijs als kunst lerares en O&O docente, wat ik nog steeds graag doe.

Wat trekt u het meest aan het lerares zijn?

Ik vind het hel leuk om met leerlingen bezig te zijn. Bovenbouw en Onderbouw zijn geweldig, maar bovenbouw trekt me het meest. Ik heb het gevoel dat ik in de bovenbouw het best mijn ei kwijt kan, ik kan bovenbouwers wat aanleren wat ze dan niet per se de rest van hun leven nodig hebben maar wel in verschillende dingen op straat kunnen herkennen.

Zou u andere vakken willen geven dan kunstzinnige vakken?

Ik denk dat ik het heel interessant zou vinden om filosofie te geven of levensbeschouwing. Levensbeschouwing lijkt me vooral leuk om te geven zodat ik het leuker zou kunnen maken voor de leerlingen, aangezien levensbeschouwing op dit moment als saai en niet leuk wordt bestempeld.

Vindt u het leuker om theoretisch of praktisch les te geven?

Ik vind het het leukst om met een goede combinatie tussen theorie en praktijk les te geven. Het maakt mij absoluut niet gelukkig om elke les met de droge theorie voor de klas te staan, maar de hele dag met mijn handen in de klei staan is ook niks voor mij. Er moet een goed evenwicht zijn waarin je lesgeeft om het voor de kinderen en voor mijzelf interessant en leuk te houden.

Wat vindt u het leukst aan les geven?

De interactie met de leerlingen vind ik geweldig. Het is leuk om gesprekken met de leerlingen te hebben en bezig te zijn met de jeugd. Elke dag krijg je wel andere reacties en feedback. Het is fijn als je als het ware binnenkomt bij de kinderen en ze zich op hun gemak voelen en interesse tonen of aangeven hoe het beter kan.

Wat zijn de leukste en/of bijzonderste momenten die u meemaakt als docente?

Ik vind het heel leuk om met de kinderen op reis te gaan in de reisweek of met global exploration. Je maakt bij die reis een andere band met de kinderen en leert elkaar op een ander manier kennen, de sfeer is bij een reis heel anders dan in de normale lessen en de verhoudingen zijn anders. Ook vind ik het heel leuk als kinderen gewoon een keer binnenkomen om gezellig te kletsen.

Tenslotte, heeft u een speciale manier van lesgeven?

Ik weet niet zeker of ik echt en speciale manier heb van lesgeven, ik probeer gewoon altijd mezelf te zijn. Er is bij mij geen verschil tussen normaal en voor de klas staan, ik ben altijd hetzelfde. Er zijn leraren die als ze voor de klas staan zich anders gedragen tegenover de leerlingen bijvoorbeeld, maar zo ben ik echt niet.

Foto Ruud Erens