Literaturfestival-Literarischer Sommer 2017

Ton Reijnaerts |

Op 4 juli start de achttiende editie van het geliefde Duits-Nederlandse literatuurfestival-Literarischer Sommer. Het programma lokt met dertien bijzondere lezingen en een filmvoorstelling. Naast de bekende Duitse stations Aachen, Bedburg-Hau, Düsseldorf, Krefeld, Mönchengladbach en Neuss is ook Nederland dit jaar voor het eerst met vijf deelnemende steden van de partij. Naast Kerkrade, Vaals en Maastricht nemen ook Heerlen en Sittard deel.

In Sittard is ook meteen de aftrap van het literatuurfestival loopt tot eind september deelnemers zal fascineren. Zondag 2 juli leest Evan Meijer voor uit haar werk Het vogelhuis in Museum De Domijnen Hedendaagse Kunst, Ligne 2 in Sittard. Aanvang is 14.00. Zaterdag 15 juli leest Niña Weijers: om 14.30 voor uit haar boek ‘Die Konsequenzen’, in Bibliothek Centre Céramique, Avenue Ceramique 50, in Maastricht. Dinsdag 22 augustus wordt het ongetwijfeld glimlachen in de bibliotheek in Kerkrade, Einderstraat 21 als Tilmann Bünz: Fünf Meter unter dem Meer Niederlande für Anfänger voordraagt. Dienstag, 5 september leest Sietse van der Hoek voor uit haar boek: ‘Alles klar’ in de Heuvellandbibliotheken, St. Jozefplein 51 in Vaals. Aanvang is 19.00. Woensdag 13 september brengt Dimitrij Kapitelman : Das Lächeln meines unsichtbaren Vaters in SCHUNCK, Bongerd 18 in hartje Heerlen. Aanvang 20.00.

In Aken zijn er als gebruikelijke weer lezingen op bijzondere locaties zoals de Romeinse zuilen op de Lousberg, Ludwig Forum voor Moderne Kunst, Centra Charlemagne.

Literarischer Sommer Programmheft 2017 FINALE VERSION

Voor het volledige programmaoverzicht, abonnement en losse tickets zie www.literarischer-sommer.eu