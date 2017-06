Ga de sportieve uitdaging aan in Landgraaf!

Op zaterdag 16 september vindt een gloednieuwe editie van de Cavemanrun plaats in onze gemeente; de Cavemanrun Ice Edition. Bent u sportief en wel te porren voor een uitdaging? Dan is dit de kans voor u. De Cavemanrun is een sportieve, maar bovenal een recreatieve activiteit waaraan u alleen, maar ook als groep kunt deelnemen. Bijvoorbeeld als familie-uitje of bedrijfsuitje.