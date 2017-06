Hoge pauselijke onderscheiding voor Martin Frankort

Voormalig algemeen-econoom Martin Frankort van het bisdom Roermond heeft een hoge pauselijke onderscheiding ontvangen. Hij is benoemd tot ridder in de orde van Sint Gregorius. Hij kreeg de onderscheiding voor zijn jarenlange inzet voor de kerk in het bisdom Roermond en de hele Nederlandse kerkprovincie.

Frankort ontving de onderscheiding woensdag 7 juni in Zeist uit handen van kardinaal Wim Eijk. Hij kreeg de onderscheiding bij gelegenheid van zijn afscheid als voorzitter van het Pensioenfonds van de Nederlandse Bisdommen. In zijn toespraakje memoreerde kardinaal Eijk dat Frankort de kunst verstaat om technisch ingewikkelde zaken ook voor leken begrijpelijk te maken. Ook gaf de kardinaal aan dat Frankort zijn baan als partner van een landelijk accountantskantoor heeft opgezegd om als algemeen-econoom van het bisdom Roermond aan de slag te gaan en daarmee de keuze gemaakt heeft om zich vanuit zijn geloof in te zetten voor de kerk.

De accountant Frankort uit Voerendaal is sinds 2005 bestuurslid van het PNB geweest, waarvan een groot aantal jaren als voorzitter. Van 2002 tot 2008 was Frankort tevens algemeen-econoom van het bisdom Roermond. Ook was hij diverse jaren de penningmeester van de Bisschoppenconferentie. Ook na zijn vertrek als econoom bleef Frankort zich inzetten voor het PNB en diverse andere kerkelijke stichtingen en zijn eigen parochie.

De pauselijke onderscheiding ridder in de orde van Sint Gregorius is een van de hoogste onderscheidingen die de katholieke kerk kent. De orde is vernoemd naar de heilige paus Gregorius de Grote.

Foto Website Gemeente Voerendaal