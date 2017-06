Ondoordachte bomenkap in Heerlen heeft grote gevolgen

Ton Reijnaerts |

Door 1700 bomen in de wijken te kapen dacht de gemeente Heerlen 170.000 euro op groenonderhoud te besparen. Met de weinig doordachte massale bomenkap lijkt Heerlen zich echter meervoudig in de eigen voet te schieten.

De bomen zijn allemaal op circa 20-30 centimeter boven maaiveld afgezaagd. Klus geklaard tegen de goedkoopste prijs. De wortels van alle bomen moeten echter ook nog verwijderd worden, voordat de omhoogstekende trottoirtegels opnieuw gelegd kunnen worden. Een moordklus, de kosten zullen samen met de reeds gemaakte kosten het bezuinigingsbedrag meer dan waarschijnlijk overschrijden. Afzien van de vervolgactie lijkt geen optie, want de verantwoordelijk wethouder Nico Aarts (OPH) liet herhaaldelijk weten dat de vele klachten van ouderen met een rollator die zich beklaagden dat de wortelopdruk van bomen hun weg op het trottoir belemmerde een belangrijk argument was bij het bomenkapbesluit.

Een ondoordacht besluit. De kracht van de zon is in twintig jaar niet zo sterk geweest en zal door de aantasting van de ozonlaag de komend jaren waarschijnlijk alleen maar toenemen. Zondag met het RVM een kracht van 8,7. Zonder bescherming verbrand je binnen een kwartier. De schaduwbescherming van bomen is dus bittere noodzaak. Ook voor mensen die over ‘overlast’ lees een beetje wortelopdruk en vallende bladeren – zeuren. Bomen ook voor heel veel leefgenot. Bomen zijn ook onontbeerlijk voor mens en dier. Ze filteren fijnstof – een van de grootste actuele bedreigingen uit de lucht en produceren zuurstof. En dat is zoals bekend een van de belangrijkste voorwaarden om überhaupt te kunnen leven. Gemiddeld produceren zeven bomen het dagelijkse zuurstofverbruik van een volwassene.

Ook anderszins is er sprake van een discutabel besluit. In 2014 werd Heerlen nog uitgeroepen tot de groenste stad van Nederland. Dit imago bladdert echter in rap tempo af. Al jarenlang kapt de stad jaar na jaar behoorlijk wat bomen, waarvan vele ook nog beeldbepalend zijn. De recente kap van 1700 bomen in de wijken is het bewijs dat groen en natuur in Heerlen geen prioriteit meer heeft.

Bezuinigingen en prioriteiten zijn daarbij de toverwoorden. De gemeente Heerlen, die voor 170.000 euro drie honingbomen in het Maankwartier takelde en een vermogen uitgeeft bij tijdelijke IBA- pleintjes vergroeningsprojecten bespaart daarvoor op groen en groenonderhoud in de wijken. Alle politieke partijen, incluis Groen Links, stemden in 2013 stemden met het voorstel van wethouder Nico Aarts (Ouderenpartij Heerlen) om 1700 bomen in de wijken te kappen.

Pas nadat een groot aantal inwoners van Heerlen geschrokken en boos aan de bel trokken schrokken enkele partijen wakker en begonnen aan een kansloos achterhoedegevecht. Ze hadden immers eerder hun instemming verleend.

