Onthulling vlaggenmasten Nederlands Mijnmuseum

Redactie Parkstadactueel |

Vandaag om 16.00 uur werden de nieuwe vlaggenmasten bij het Nederlands Mijnmuseum onthuld door Gedeputeerde Geurts.

De vlaggenmasten zijn gesponsord door Parkstad Limburg. De eerste vlag die gehesen werd is de vlag van de Parkstad Award en daarnaast de Nederlandse en Limburgse vlag.

Het Nederlands Mijnmuseum is een van de attracties in Parkstad die de toeristische sector op de kaart hebben gezet. Het museum is de meest bijzondere attractie omdat juist hier de transitie wordt verteld van zwart naar groen en van een industrieel gebied naar een bruisende toeristische regio.

Foto’s: ®Parkstadactueel/Tom de Cock