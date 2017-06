Talentcarrousel Kerkrade

Talentcarrousel in Kerkrade: leerlingen van het Beroepscollege Parkstad Limburg locatie Holz en basisschool De Steltloper in Kerkrade maken kennis met cultuur en tonen hun talent via diverse culturele activiteiten. De presentatie van het talent is op zaterdag 17 juni in het Raadhuis op de Markt.

Graffiti spuiten, body percussion, tattoos ontwerpen, dans, zang en drama kwamen allemaal aan bod in workshops die de leerlingen op donderdag 1 juni hebben gevolgd. Het centrale thema was bouwen. Daarin konden zowel objecten als het eigen lichaam een element zijn. De leerlingen startten ter kennismaking met een rondleiding door de eeuwenoude Abdij Rolduc, waar ze een vlog hebben gemaakt. Die wordt tijdens de presentatie getoond.

Samenwerken

In de workshop Amazing Bamboo leerden de leerlingen bouwen met elementen. In Continium discovery center werd met het veroorzaken van een kettingreactie op de proef gesteld hoe de leerlingen kunnen samenwerken. De bouwwerken kregen kleur doordat leerlingen van basisschool De Steltloper op donderdag 8 juni aan de slag gingen met kleur op doeken en objecten door gebruik te maken van graffiti, airbrush en ‘action painting’.

Uitbreiden

De workshops komen uit de koker van een samenwerkingsverband dat bestaat uit de culturele instellingen uit Kerkrade, Beroepscollege Parkstad Limburg locatie Holz, basisschool De Steltloper en de gemeente Kerkrade. De culturele instellingen die in Kerkrade actief meedoen zijn de Vrije Akademie, de muziekschool, Dance2move, Parkstad Limburg theaters, Abdij Rolduc en het Continium. Het is voor het eerst dat deze samenwerking zo breed is opgepakt en de resultaten in het centrum van de gemeente worden gepresenteerd. Doel is om de talentcarrousel ieder jaar te laten plaats vinden en alle basisscholen en het voortgezet onderwijs in Kerkrade te laten meedoen.

Presentatie

Op zaterdag 17 juni van 12.00 tot 15.00 uur zullen de resultaten worden gepresenteerd in een ‘spannend decor’ en boeiende samenhang doordat het thema ‘bouwen’ en de diverse culturele uitingen zoals zang, dans, drama en percussie samen komen. De resultaten van de leerlingen worden gepresenteerd in één installatie met een experimentele uitstraling. De installatie van statische gekleurde objecten zal verlevendigd worden door het talent van de leerlingen in dans, zang en percussie, te tonen.

Foto Parkstadactueel/Lucho Carreno