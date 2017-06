Taxus tegen kanker

Alle 7 de Rd4-milieuparken doen mee, te weten: Brunssum, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Margraten, Rijckholt en Vaals.

In het snoeisel van de taxushaag (Taxus baccata) zit baccatine; de basisgrondstof voor chemotherapie. Taxus baccata komt enkel voor in West-Europa. Bovendien is het in Nederland een traditie om Taxus baccata massaal als haagplant aan te planten. Wij zijn dus dé uitverkoren regio om deze basisgrondstof voor chemotherapie te verzamelen, 1m3 taxussnoeisel = 1 chemotherapie.

Praktische informatie

Alleen van de jonge groene scheuten kan het medicijn gemaakt worden. Lever de taxus zo schoon en zuiver mogelijk in. Het brengen van vers gesnoeide taxus is gratis, er wordt ook geen ‘tik’ geregistreerd voor het milieuparkbezoek.

Meer lezen?

Kijk op http://www.vergrootdehoop.nl of op www.rd4.nl , onder nieuws.

Kijk voor adressen en openingstijden van de Rd4-milieuparken op de Rd4-afvalwijzer of op www.rd4.nl.

Tekst en foto: gemeente Voerendaal